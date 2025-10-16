Verso il Mondiale: le anticipazioni delle maglie delle nazionali qualificate (e non solo)
Sperando possano esserci anche quelle dell'Italia azzurra (con dettagli oro come nel 2006) e bianca (ispirata alle colonne romane), ecco una prima collezione fatta di anticipazioni in collaborazione tra il portale FootyHeadlines e Opaleak delle maglie del prossimo Mondiale: Argentina con un celeste sfumato, la Colombia cita Gabriel Garcia Marquez, cult quella del Giappone con 12 strisce multicolor, mentre la Francia potrebbe ispirarsi alla Statua della Libertà
- Partiamo ovviamente da quella azzurra, nella viva speranza di poterla davvero vedere nell'estate del 2026. Più blu che azzurra, in realtà. La trama della maglia ricorda delle piccole foglie che corrono lungo tutta la divisa
- Un altro dettaglio sono i loghi d'oro, che tornano per la prima volta dal trionfo del 2006, a simboleggiare il 20° anniversario della vittoria dell'Italia ai Mondiali in Germania
- Per la versione bianca l'Italia potrebbe sfoggiare dettagli blu e oro su colletto e maniche. Non sfugge all'occhio di FootyHeadlines una trama sulla divisa ispirata ai motivi delle colonne romane, un simbolo dell'eredità archeologica italiana
- La prima ondata di lanci ufficiali delle nuove maglie del Mondiale dovrebbe arrivare a breve, novembre 2025; mentre altre sono attese in primavera, a pochi mesi dall'inizio della Coppa del Mondo
- E ora la carrellata con tutte le indiscrezioni delle varie nazionali già qualificate al Mondiale (in ordine alfabetico)
- In fondo le maglie delle big (non ancora certe della qualificazione) che dovremmo quasi certamente vedere la prossima estate
- La maglia di casa dovrebbe rispettare le classiche strisce verticali, ma con la novità di sfumature cromatiche sulle zone celesti. Spiccano anche dettagli neri su collo, maniche e bordini
- Maglia da trasferta nera con loghi bianchi e fantasie blu. Un dettaglio: su tutte le divise da trasferta Adidas il logo del marchio sarà il "trefoil", il trifoglio; e non quello classico con le tre bande che ci sarà, invece, sulle divise 'home'
- In questo caso solo una piccola anticipazione sui colori: dal classico verdeoro per quella di casa alla maglia da trasferta che sarà blu
- Per la maglia di casa classico giallo con dettagli rossi e blu che rimandano alla bandiera nazionale
- Dettaglio curioso: la trama della divisa richiama l'immagine delle farfalle, omaggio al colombiano Gabriel Garcia Marquez, Nobel per la letteratura nel 1982, e al suo romanzo Cent'anni di solitudine, dove proprio le farfalle costituiscono un elemento caratteristico di uno dei personaggi e, più in generale, dello stile del 'realismo magico'
- Per l'home shirt un classico blu scuro con curiosi dettagli bianchi "effetto onde" sul petto
- È però la divisa away a essere una delle più creative - se confermata - dell'intero Mondiale. Base bianca con dodici diverse strisce multicolor a rappresentare gli undici calciatori e, simbolicamente, i tifosi come dodicesimo uomo
- Classico bianco per la nazionale inglese con dettagli blu su collo e maniche, e il rosso lungo i fianchi. Solo i colori per quella da trasferta: domina il rosso
- La maglia di casa del Messico dovrebbe essere un chiaro richiamo a una delle divise cult della storia dei Mondiali, quella indossata nel 1998 in Francia
- Seppur meno visibile vista la base bianca, anche quella da trasferta presenta sulla divisa una trama che richiama antichi motivi della cultura mesoamericana
- Un classico celeste senza troppi dettagli o grafiche particolari: l'Uruguay punta sulla semplicità, con un bel colletto bianco a incorniciare la maglietta
- Certamente molto più originale quella da trasferta, con un blu molto scuro come base e design blu elettrico su petto, collo e maniche
- In questo caso solo una piccola anticipazione dei colori dominanti, con una novità - spiega FootyHeadlines - per la prima volta il team Usa non vestirà di bianco, ma di un colore leggermente più scuro (sail), abbinato a un blu notte
- Certo, poi ci sono squadre molto vicine alla qualificazione, ma non ancora aritmeticamente certe del pass Mondiale
- Ciò non vieta di dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le loro divise, partendo dalla Germania, con un chiaro rimando alla storica maglia indossata al Mondiale italiano del 1990
- Curiosità: nelle quattro stelle sopra il logo sono impressi quattro numeri: 54, 74, 90, e 14, cioè gli anni dei titoli Mondiali tedeschi
- Anche in questo caso, e come in maglie già viste nella nostra raccolta, come fonte dell'anticipazione FootyHeadlines cita un altro portale specializzato, Opaleak
- Per la maglia blu di casa la Francia potrebbe avere un design che richiama quello della Statua della Libertà. Una scelta non casuale: lo storico simbolo americano fu realizzato dal francese Auguste Bartholdi con la collaborazione di Gustave Eiffel. Un omaggio a quella che sarà la terra del Mondiale e al legame tra i due Paesi
- Il Portogallo si basa sul suo classico colore: rosso con dettagli verdi, mentre la trama sul petto richiama le onde del mare, un omaggio alla cultura marittima del Paese
- Un ritorno al passato anche per la Spagna, che dovrebbe indossare un rosso con strisce sottili gialle, e dettagli blu su colletto e maniche. Bianco di base per quella away con motivi geometrici
- Da sempre una delle maglie più ricercate per via di quella trama a scacchi che ne fa icona. In questo caso potrebbe esserci una banda centrale bianca a dividere il classico design lateralmente. Idem per quanto riguarda quella blu da trasferta