Coppa Italia Semifinali - martedì 3 marzo 2026
LIVE1T
Como
0 - 0
Inter
Como0 - 0 Inter
Como-Inter, il risultato in diretta LIVE

Primo match delle semifinali di Coppa Italia, nella gara d'andata al Sinigaglia, si affrontano Como e Inter. Turnover per Chivu: si rivedono Acerbi e Darmian, gioca Diouf. Frattesi alle spalle di Esposito. Fabregas con Nico Paz falso 9. Caqueret inizialmente più avanzato di Da Cunha

LIVE

18' - Un minuto dopo altra chance sempre per Vojvoda che ancora a tu per tu con Martienz si fa parare la conclusione, ma era in fuorigioco

17' - Occasione per il Como, con Vojvoda che si trova a tu per tu con Martinez, gran chiusura di Carlos Augusto

14' - Prima conclusione da parte del Como dopo una palla mossa da calcio d'angolo, conclusione svirgolata di Nico Paz

13' - Il Como gestisce a lungo il possesso palla anche se al momento non riesce a trovare varchi per la conclusione verso Martinez

10' - Continua la pressione forte del Como sul possesso dell'Inter, atteggiamento che induce i nerazzurri a sbagliare molto in fase di impostazione del gioco

5' - Fase di studio in questo avvio di gara anche se il Como è aggressivo sul possesso palla dell'Inter

calcio d'inizio!

Como-Inter 0-0

Si parte al Sinigaglia

Minuto di silenzio in memoria di Rino Marchesi

Squadre in campo e inno della Lega Serie A

Carlos Augusto: "Como grande squadra, è una gara importante"

"È una semifinale di Coppa Italia, sappiamo che è una partita molto importante. Fare un buon risultato qua ci darebbe un bel vantaggio in vista del ritorno. Dobbiamo essere concentrati su di noi, fare un buon lavoro perché loro sono una grande squadra e stanno facendo bene".

VIDEO. Inter, che numeri: Inzaghi meglio di Chivu solo 2 volte

Sono numeri importanti quelli di Christian Chivu alla guida dell'Inter. 67 punti dopo 27 giornate sono la terza migliore performance di sempre dei nerazzurri a questo punto del campionato nelle stagioni che poi hanno portato alla vittoria dello scudetto. Solo due volte Simone Inzaghi era riuscito a fare meglio toccando quota 70 punti

Vai al contenuto

Inter-Milan, i migliori marcatori del derby in Serie A

In quasi cento anni di storia tantissimi giocatori hanno messo la propria firma sui derby di campionato, ma chi è quello che ha segnato più gol di tutti? Partendo da quota 5 centri, ecco la classifica all-time riferita alle sole sfide in Serie A. Chi potrebbe entrare nella graduatoria? E come cambia la top 10 tra tutte le competizioni?

Dimarco, confronto coi migliori mancini di oggi e di sempre. VIDEO

Nel video da Sky Calcio Club, si analizza la stagione straordinaria di Federico Dimarco, confrontandola con quella degli esterni sinistri mancini più prolifici al mondo attualmente (Grimaldo, O’ Reilly, Nuno Mendes, Mittelstadt, Raum) e degli interisti con i numeri migliori nella storia del club in quella posizione (Facchetti, Brehme, Fedele, Roberto Carlos, Nagatomo). Guarda il VIDEO con l’analisi completa

Lo spogliatoio del Como

L'arrivo dell'Inter allo stadio

Lo spogliatoio dell'Inter a Como

Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 28^ giornata

La formazione dell'Inter in grafica

La formazione del Como in grafica

Como, le scelte di formazione

Fabregas mescola ancora una volta le carte. Possibile un 4-3-3 'trasformabile' in 4-2-3-1. Nico Paz da falso 9 con Vojvoda e Caqueret ai lati. Più arretrata la posizione di Da Cunha insieme a Perrone e Sergi Roberto

Tabellone e regolamento della Coppa Italia

E' di nuovo tempo di Coppa Italia: nella settimana tra la 27^ e la 28^ giornata di campionato vanno in scena le due semifinali di andata. Si parte con Como-Inter martedì sera. Mercoledì l'altro match tra Lazio e Atalanta, entrambe in programma alle ore 21. La Lega calcio deve ancora ufficializzare le date precise delle due partite del ritorno, che saranno in programma quasi due mesi dopo l'andata, il 21 e 22 aprile

Inter, le scelte di formazione

Turnover per Chivu che schiera Acerbi dal 1' in difesa con Bisseck e Bastoni. A centrocampo confermato Diouf con Sucic, a destra gioca Darmian mentre Frattesi è alle spalle di Esposito

Inter pronta per l'andata della semifinale di Coppa Italia

Le formazioni ufficiali

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Paz, Caqueret. All. Fabregas

INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Esposito. All. Chivu

Statistiche e curiosità

Dal 1929/30, l'Inter ha vinto 26 delle 38 sfide contro il Como (6 pareggi, 6 sconfitte) tra tutte le competizioni, incluse le sei più recenti tra Serie A e Coppa Italia (le ultime cinque con annesso clean sheet). Solo contro due squadre i nerazzurri hanno collezionato più successi consecutivi mantenendo la porta inviolata nel periodo: Genoa (sette tra novembre 2018 e agosto 2021) e Lecce (sette da marzo 2023, in corso).

Quasi 35 anni dopo Inter e Como si affrontano al di fuori del campionato

Como e Inter tornano ad affrontarsi in una gara al di fuori della Serie A 34 anni e 79 giorni dopo l’ultima volta, ovvero dal 14 dicembre 1991 negli ottavi di finale di Coppa Italia; dopo il 2-2 dell’andata del 30 ottobre 1991, i lariani persero poi per 2-1 al ritorno e furono eliminati dalla competizione.

Inter, cinque successi in casa del Como in Coppa Italia

L’Inter ha vinto cinque delle sette gare disputate in casa del Como in Coppa Italia (2 pareggi), incluse le due più recenti; i nerazzurri potrebbero ottenere tre successi consecutivi in trasferta contro il Como per la prima volta nella competizione.

Seconda semifinale della sua storia per il Como

Il Como disputerà solo per la seconda volta nella sua storia una semifinale di Coppa Italia, dopo il duplice confronto con la Sampdoria del 1985/86: dopo l’1-1 dell’andata in casa dei blucerchiati, i lariani vennero eliminati con una sconfitta a tavolino (0-2) nella gara di ritorno (partita sospesa ai supplementari con il risultato fissato sul 2-1 in favore dei lombardi).

Inter a caccia del terzo successo consecutivo in Coppa Italia

Dopo le vittorie contro Venezia e Torino, l’Inter potrebbe ottenere tre successi consecutivi in un singolo torneo di Coppa Italia per la prima volta dall’edizione 2009/10: cinque di fila in quel caso tra ottavi di finale (dicembre 2009) e finale (maggio 2010 contro la Roma) con José Mourinho in panchina.

Inter, quattro pareggi nelle ultime quattro trasferte in Coppa Italia

L’Inter ha pareggiato ciascuna delle ultime quattro trasferte di Coppa Italia (tutte in semifinale contro Juventus e Milan tra il 2020/21 e 2024/25) e potrebbe impattare più gare esterne consecutive per la prima volta nella competizione

Inter squadra che ha vinto di più fuori casa

L’Inter è la squadra dei maggiori cinque campionati europei che ha vinto il maggior numero di trasferte tra tutte le competizioni mantenendo la porta inviolata in questa stagione: ben 12 volte, comprese sette delle ultime otto (1 sconfitta).

Inter squadra che ha segnato più gol da fuori area

Da una parte il Como è la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol all’interno dell’area di rigore in questa Coppa Italia (10, tra cui un calcio di rigore); dall’altra, l’Inter (due) è l’unica formazione di Serie A ad aver realizzato più di una rete dalla distanza nel torneo in corso.

Paz, Zielinski e Calhanoglu i giocatori con più gol realizzati da fuori area

Si affrontano i tre giocatori di Serie A che hanno realizzato il maggior numero di gol da fuori area considerando tutte le competizioni da agosto in avanti: Nico Paz (cinque), Piotr Zielinski (quattro) e Hakan Çalhanoglu (quattro).

Thuram a caccia del terzo gol contro il Como

Dopo le reti in Serie A nel dicembre 2024 e nel dicembre 2025, il Como potrebbe diventare soltanto la seconda squadra - dopo il Parma (tre, tutte in campionato) - contro cui Marcus Thuram va a segno nelle prime tre presenze con la maglia dell’Inter contro una singola avversaria considerando tutte le competizioni