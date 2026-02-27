Como-Inter 0-0
Si parte al Sinigaglia
Primo match delle semifinali di Coppa Italia, nella gara d'andata al Sinigaglia, si affrontano Como e Inter. Turnover per Chivu: si rivedono Acerbi e Darmian, gioca Diouf. Frattesi alle spalle di Esposito. Fabregas con Nico Paz falso 9. Caqueret inizialmente più avanzato di Da Cunha
18' - Un minuto dopo altra chance sempre per Vojvoda che ancora a tu per tu con Martienz si fa parare la conclusione, ma era in fuorigioco
17' - Occasione per il Como, con Vojvoda che si trova a tu per tu con Martinez, gran chiusura di Carlos Augusto
14' - Prima conclusione da parte del Como dopo una palla mossa da calcio d'angolo, conclusione svirgolata di Nico Paz
13' - Il Como gestisce a lungo il possesso palla anche se al momento non riesce a trovare varchi per la conclusione verso Martinez
10' - Continua la pressione forte del Como sul possesso dell'Inter, atteggiamento che induce i nerazzurri a sbagliare molto in fase di impostazione del gioco
5' - Fase di studio in questo avvio di gara anche se il Como è aggressivo sul possesso palla dell'Inter
Minuto di silenzio in memoria di Rino Marchesi
Squadre in campo e inno della Lega Serie A
"È una semifinale di Coppa Italia, sappiamo che è una partita molto importante. Fare un buon risultato qua ci darebbe un bel vantaggio in vista del ritorno. Dobbiamo essere concentrati su di noi, fare un buon lavoro perché loro sono una grande squadra e stanno facendo bene".
Sono numeri importanti quelli di Christian Chivu alla guida dell'Inter. 67 punti dopo 27 giornate sono la terza migliore performance di sempre dei nerazzurri a questo punto del campionato nelle stagioni che poi hanno portato alla vittoria dello scudetto. Solo due volte Simone Inzaghi era riuscito a fare meglio toccando quota 70 punti
Fabregas mescola ancora una volta le carte. Possibile un 4-3-3 'trasformabile' in 4-2-3-1. Nico Paz da falso 9 con Vojvoda e Caqueret ai lati. Più arretrata la posizione di Da Cunha insieme a Perrone e Sergi Roberto
E' di nuovo tempo di Coppa Italia: nella settimana tra la 27^ e la 28^ giornata di campionato vanno in scena le due semifinali di andata. Si parte con Como-Inter martedì sera. Mercoledì l'altro match tra Lazio e Atalanta, entrambe in programma alle ore 21. La Lega calcio deve ancora ufficializzare le date precise delle due partite del ritorno, che saranno in programma quasi due mesi dopo l'andata, il 21 e 22 aprile
Turnover per Chivu che schiera Acerbi dal 1' in difesa con Bisseck e Bastoni. A centrocampo confermato Diouf con Sucic, a destra gioca Darmian mentre Frattesi è alle spalle di Esposito
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Paz, Caqueret. All. Fabregas
INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Esposito. All. Chivu
Dal 1929/30, l'Inter ha vinto 26 delle 38 sfide contro il Como (6 pareggi, 6 sconfitte) tra tutte le competizioni, incluse le sei più recenti tra Serie A e Coppa Italia (le ultime cinque con annesso clean sheet). Solo contro due squadre i nerazzurri hanno collezionato più successi consecutivi mantenendo la porta inviolata nel periodo: Genoa (sette tra novembre 2018 e agosto 2021) e Lecce (sette da marzo 2023, in corso).
Como e Inter tornano ad affrontarsi in una gara al di fuori della Serie A 34 anni e 79 giorni dopo l’ultima volta, ovvero dal 14 dicembre 1991 negli ottavi di finale di Coppa Italia; dopo il 2-2 dell’andata del 30 ottobre 1991, i lariani persero poi per 2-1 al ritorno e furono eliminati dalla competizione.
L’Inter ha vinto cinque delle sette gare disputate in casa del Como in Coppa Italia (2 pareggi), incluse le due più recenti; i nerazzurri potrebbero ottenere tre successi consecutivi in trasferta contro il Como per la prima volta nella competizione.
Il Como disputerà solo per la seconda volta nella sua storia una semifinale di Coppa Italia, dopo il duplice confronto con la Sampdoria del 1985/86: dopo l’1-1 dell’andata in casa dei blucerchiati, i lariani vennero eliminati con una sconfitta a tavolino (0-2) nella gara di ritorno (partita sospesa ai supplementari con il risultato fissato sul 2-1 in favore dei lombardi).
Dopo le vittorie contro Venezia e Torino, l’Inter potrebbe ottenere tre successi consecutivi in un singolo torneo di Coppa Italia per la prima volta dall’edizione 2009/10: cinque di fila in quel caso tra ottavi di finale (dicembre 2009) e finale (maggio 2010 contro la Roma) con José Mourinho in panchina.
L’Inter ha pareggiato ciascuna delle ultime quattro trasferte di Coppa Italia (tutte in semifinale contro Juventus e Milan tra il 2020/21 e 2024/25) e potrebbe impattare più gare esterne consecutive per la prima volta nella competizione
L’Inter è la squadra dei maggiori cinque campionati europei che ha vinto il maggior numero di trasferte tra tutte le competizioni mantenendo la porta inviolata in questa stagione: ben 12 volte, comprese sette delle ultime otto (1 sconfitta).
Da una parte il Como è la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol all’interno dell’area di rigore in questa Coppa Italia (10, tra cui un calcio di rigore); dall’altra, l’Inter (due) è l’unica formazione di Serie A ad aver realizzato più di una rete dalla distanza nel torneo in corso.
Si affrontano i tre giocatori di Serie A che hanno realizzato il maggior numero di gol da fuori area considerando tutte le competizioni da agosto in avanti: Nico Paz (cinque), Piotr Zielinski (quattro) e Hakan Çalhanoglu (quattro).
Dopo le reti in Serie A nel dicembre 2024 e nel dicembre 2025, il Como potrebbe diventare soltanto la seconda squadra - dopo il Parma (tre, tutte in campionato) - contro cui Marcus Thuram va a segno nelle prime tre presenze con la maglia dell’Inter contro una singola avversaria considerando tutte le competizioni