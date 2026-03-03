Introduzione

È la settimana del derby di Milano ma non solo. La Serie A vive di sfide decisive anche nella zona rossa della classifica. Allegri deve verificare le condizioni di Bartesaghi (affaticamento muscolare) e Gabbia. Chivu non avrà a disposizione Lautaro Martinez e Bonny è in dubbio. La Fiorentina è in ansia per Moise Kean che ha avvertito un fastidio alla tibia nella sfida persa con l'Udinese. L'azzurro verrà tenuto costantemente sotto controllo



Per una volta potrebbe essere maggiore il numero di uscite dalle varie infermerie rispetto alle nuove entrate. Conte, ma non solo lui, potrebbe ampliare la rosa dei convocabili. Un solo cartellino rosso nello scorso turno: Pinamonti del Sassuolo. Alla punta, si aggiungono altri cinque giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Ecco la situazione squadra per squadra su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 27^ giornata di Serie A.