Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 28^ giornataSerie A
Introduzione
È la settimana del derby di Milano ma non solo. La Serie A vive di sfide decisive anche nella zona rossa della classifica. Allegri deve verificare le condizioni di Bartesaghi (affaticamento muscolare) e Gabbia. Chivu non avrà a disposizione Lautaro Martinez e Bonny è in dubbio. La Fiorentina è in ansia per Moise Kean che ha avvertito un fastidio alla tibia nella sfida persa con l'Udinese. L'azzurro verrà tenuto costantemente sotto controllo
Per una volta potrebbe essere maggiore il numero di uscite dalle varie infermerie rispetto alle nuove entrate. Conte, ma non solo lui, potrebbe ampliare la rosa dei convocabili. Un solo cartellino rosso nello scorso turno: Pinamonti del Sassuolo. Alla punta, si aggiungono altri cinque giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Ecco la situazione squadra per squadra su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 27^ giornata di Serie A.
Quello che devi sapere
Gli squalificati per la 28^ giornata
Il solo Pinamonti ha ricevuto un cartellino rosso nel corso dell'ultimo turno di campionato. L'attaccante del Sassuolo è stato fermato per una giornata così come altri 5 protagonisti che, da diffidati, hanno ricevuto un giallo. Ecco l'elenco degli squalificati per la 28^ giornata di Serie A
- Pinamonti - Sassuolo
- Wesley - Roma
- Terracciano - Cremonese
- Freuler - Bologna
- Valenti - Parma
- Parisi - Fiorentina
ATALANTA
28^ giornata: Atalanta-Udinese
- RASPADORI - Lesione di primo grado del bicipite femorale. Si punta al recupero per la Champions
- DE KETELAERE - Operato per lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Rientro tra fine marzo e inizio aprile
- EDERSON - Affaticamento muscolare. Dovrebbe saltare anche l'Udinese
BOLOGNA
28^ giornata: Bologna-Verona
- FREULER - Squalificato un turno. Salta il Verona
- LYKOGIANNIS - Tendinopatia acuta dei flessori. In forte dubbio per gara contro il Verona
- JOAO MARIO - Botta al ginocchio. In dubbio per la 28^ giornata
- VITIK - Forte colpo alla testa. In dubbio per la 28^ giornata
- MIRANDA - Lesione di primo grado dell’ileopsoas destro. Rientro a metà marzo
CAGLIARI
28^ giornata: Cagliari-Como
- MAZZITELLI - Distrazione di basso grado al soleo della gamba sinistra. Rientro da metà marzo
- GAETANO - Problema agli adduttori. In dubbio per la sfida contro il Como
- DEIOLA - Lesione alla coscia. In forte dubbio per la 28^ giornata
- BORRELLI - Distrazione ai flessori. Rientro previsto a metà marzo
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
28^ giornata: Cagliari-Como
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita, si opererà nei prossimi giorni
- BATURINA - Distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra. Recuperabile pr la 28^ giornata
- MORATA - Problema fisico. In dubbio per la trasferta di Cagliari
CREMONESE
28^ giornata: Lecce-Cremonese
- TERRACCIANO - Squalificato un turno. Salta il Lecce
- BASCHIROTTO - Fastidio muscolare. Rientro previsto a fine marzo
- COLLOCOLO - Problema muscolare. In forte dubbio per la 28^ giornata
FIORENTINA
28^ giornata: Fiorentina-Parma
- PARISI - Squalificato un turno. Salta il Parma
- KEAN - Fastidio alla tibia. In dubbio per la 28^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
- SOLOMON - Risentimento al retto femorale della coscia destra. Rientro a fine marzo
- LEZZERINI - Risentimento al retto femorale della coscia destra. Rientro a fine marzo
GENOA
28^ giornata: Genoa-Roma su Sky Sport
- BALDANZI - Sospetto stiramento. In forte dubio per la 28^ giornata
- NORTON-CUFFY - Fastidio al flessore. Recuperabile per la gara contro la Roma
- OTOA - Problema alla caviglia. In dubbio per la 28^ giornata
INTER
28^ giornata: Milan-Inter
- LAUTARO MARTINEZ - Risentimento al soleo della gamba sinistra. Dovrebbe rientrare entro metà marzo
- BONNY - Problema al polpaccio. In dubbio per la 28^ giornata
JUVENTUS
28^ giornata: Juventus-Pisa su Sky Sport
- HOLM - Lesione di basso-medio grado del soleo. In dubbio per la gara contro il Pisa
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Possibile rientro tra i convocati nella 28^ giornata
- MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti
LAZIO
28^ giornata: Lazio-Sassuolo su Sky Sport
- ROVELLA - Frattura scomposta della clavicola. Rientro a maggio
- MALDINI - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 28^ giornata
- PEDRO - Problema alla caviglia. Rientro previsto per la semifinale di Coppa Italia
- GILA - Contusione al ginocchio. Rientro previsto per la Coppa Italia
- BASIC - Problema all'adduttore. In dubbio per la 28^ giornata
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
LECCE
28^ giornata: Lecce-Cremonese
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Tentativo di rientro per maggio
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Dovrebbe rientrare entro la metà di marzo
MILAN
28^ giornata: Milan-Inter
- BARTESAGHI - Risentimento al flessore. Tentativo di recupero per il derby
- LOFTUS-CHEEK - Frattura dei denti e dell'osso mascellare. Out fino a maggio
- GABBIA - Problema alla coscia. Tentativo di recupero per il derby
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella seconda metà di marzo
NAPOLI
28^ giornata: Napoli-Torino
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Rientro previsto a inizio aprile
- McTOMINAY - Infiammazione al tendine. Dovrebbe saltare anche la sfida contro il Torino
- ANGUISSA - Lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile ritorno tra i convocati per la gara contro il Torino
- RRAHMANI - Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro possibile nella seconda metà di aprile
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. E' tornato in campo con la squadra Possibile rientro nella 28* giornata
PARMA
28^ giornata: Fiorentina-Parma
- VALENTI - Squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- ALMQVIST - Lesione di alto grado ai flessori. Out fino a inizio aprile
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro ad aprile
PISA
28^ giornata: Juventus-Pisa su Sky Sport
- SCUFFET - Stiramento. Rientro previsto a metà marzo
- DENOON - Problema alla caviglia. Out per la 28^ giornata
- VURAL - Problema al ginocchio. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
ROMA
28^ giornata: Genoa-Roma su Sky Sport
- WESLEY - Squalificato un turno. Salta il Genoa
- HERMOSO - Risentimento all’ileopsoas. In dubbio per la 28^ giornata
- SOULE' - Pubalgia. In dubbio per la 28^ giornata
- FERGUSON - Problema alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a inizio aprile
SASSUOLO
28^ giornata: Lazio-Sassuolo su Sky Sport
- PINAMONTI - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Tempi di recupero da definire
- FADERA - Frattura dello zigomo. Tempi di recupero da definire in base all'evoluzione clinica
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
28^ giornata: Napoli-Torino
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. In forte dubbio per la 28^ giornata
UDINESE
28^ giornata: Atalanta-Udinese
- BERTOLA - Problema alla caviglia. In dubbio per la 28^ giornata
- SOLET - Distrazione muscolo dell'adduttore. Rientro a metà marzo
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro Stagione finita
VERONA
28^ giornata: Bologna-Verona
- BELGHALI - Trauma distorsivo alla caviglia. Resta in dubbio per la 28^ giornata
- BELLA-KOTCHAP - Fastidio muscolare. In dubbio per la trasferta di Bologna
- LIROLA - Problema muscolare. Dovrebbe saltar anche la gara contro il Bologna
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- BERNEDE - Distorsione della caviglia destra. Rientro previsto entro metà marzo