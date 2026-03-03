Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto nell'immediato prepartita della semifinale di andata di Coppa Italia con il Como. Il dirigente nerazzurro, a "SportMediaset", ha parlato anche di mercato, rispondendo ad una domanda su Nico Paz, osservato speciale della gara di oggi dato l'interessamento di lunga data dell'Inter nei confronti dell'argentino: “È sicuramente un giocatore interessante, un talento con una carriera di grande prospettiva. Credo sia di proprietà del Real, il Como bravo ad individuarlo, il Real bravo a non farlo sfuggire. Se ne parlerà tanto in futuro“. Marotta ha nettamente smentito anche le voci di un possibile interessamento dell'Arsenal per Pio Esposito: “No, non hanno chiesto informazioni. L’Inter non vuole vendere e non fa del Player Trading la sua attività principale. Proviene dal settore giovanile e lo custodiamo come un tesoro. Tutto può avvenire nel futuro ma sarà un futuro lontano“.