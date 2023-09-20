Milan-Inter sabato su Sky: i migliori marcatori del derby in Serie A
In quasi cento anni di storia tantissimi giocatori hanno messo la propria firma sui derby di campionato, ma chi è quello che ha segnato più gol di tutti? Partendo da quota 5 centri, ecco la classifica all-time riferita alle sole sfide in Serie A. Chi potrebbe entrare nella graduatoria? E come cambia la top 10 tra tutte le competizioni? Il derby è live sabato 31 alle 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- 4 con la maglia dell'Inter
- 1 con la maglia del Milan
- 4 con la maglia dell'Inter
- 3 con la maglia del Milan
- 6 con la maglia del Milan
- 2 con la maglia dell'Inter
- 11 con la maglia dell'Inter
- 1 con la maglia del Milan
- ANDRIY SHEVCHENKO: 14 gol
- GIUSEPPE MEAZZA: 13 gol
- GUNNAR NORDAHL: 11 gol
- ISTVAN NYERS: 11 gol
- ENRICO CANDIANI: 10 gol
- ZLATAN IBRAHIMOVIC: 10 gol
- LAUTARO MARTINEZ: 9 gol
- BENITO LORENZI: 8 gol
- JOSÉ ALTAFINI: 7 gol
- ALESSANDRO ALTOBELLI: 7 gol
- ROBERTO BONINSEGNA: 7 gol
- LOUIS VAN HEGE: 7 gol