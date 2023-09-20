 Milan Inter, i migliori marcatori del derby in Serie A | Sky Sport
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Milan-Inter sabato su Sky: i migliori marcatori del derby in Serie A

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In quasi cento anni di storia tantissimi giocatori hanno messo la propria firma sui derby di campionato, ma chi è quello che ha segnato più gol di tutti? Partendo da quota 5 centri, ecco la classifica all-time riferita alle sole sfide in Serie A. Chi potrebbe entrare nella graduatoria? E come cambia la top 10 tra tutte le competizioni? Il derby è live sabato 31 alle 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SPECIALE DERBY - LE ULTIME NEWS DALLE DUE SQUADRE

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