Ramon è l'MVP di Como-Inter, la semifinale d'andata di Coppa Italia del Sinigaglia, finita 0-0. Bene anche Perrone e Paz. Tra i nerazzurri deludono Bisseck, Calhanoglu ed Esposito. Voto 6.5 a Carlos Augusto. Le pagelle di Marco Demicheli
Pagelle
I subentrati
A.Diao dal 70'
6
A.Moreno dal 79'
S.V.
I.Van der Brempt dal 79'
S.V.
M.Baturina dal 86'
S.V.
T.Douvikas dal 86'
S.V.
All. Fabregas 6.5
I subentrati
D.Dumfries dal 58'
6
M.Thuram dal 58'
6
P.Zielinski dal 58'
6
L.Henrique dal 68'
6
H.Mkhitaryan dal 85'
S.V.
All. Chivu 6