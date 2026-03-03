Offerte Sky
Como-Inter-0-0, le pagelle della partita di Coppa Italia

Coppa Italia

Ramon è l'MVP di Como-Inter, la semifinale d'andata di Coppa Italia del Sinigaglia, finita 0-0. Bene anche Perrone e Paz. Tra i nerazzurri deludono Bisseck, Calhanoglu ed Esposito. Voto 6.5 a Carlos Augusto. Le pagelle di Marco Demicheli

LA CRONACA

Pagelle
Como
Jean Butez
voto 6
Jean Butez
Como
Ivan Smolcic
voto 6
Ivan Smolcic
mvp
Como
Jacobo Ramón
voto 6.5
Jacobo Ramón
Como
Diego Carlos
voto 6
Diego Carlos
Como
Álex Valle
voto 6
Álex Valle
Como
Lucas da Cunha
voto 5.5
Lucas da Cunha
Como
Máximo Perrone
voto 6.5
Máximo Perrone
Como
Sergi Roberto
voto 6
Sergi Roberto
Como
Mërgim Vojvoda
voto 6
Mërgim Vojvoda
Como
Nico Paz
voto 6.5
Nico Paz
Como
Maxence Caqueret
voto 6
Maxence Caqueret
I subentrati
A.Diao dal 70'
6
A.Moreno dal 79'
S.V.
S.V.
M.Baturina dal 86'
S.V.
T.Douvikas dal 86'
S.V.
All. Fabregas 6.5
Inter
Josep Martínez
voto 6
Josep Martínez
Inter
Yann Bisseck
voto 5
Yann Bisseck
Inter
Francesco Acerbi
voto 6
Francesco Acerbi
Inter
Alessandro Bastoni
voto 6
Alessandro Bastoni
Inter
Matteo Darmian
voto 6
Matteo Darmian
Inter
Petar Sucic
voto 6
Petar Sucic
Inter
Hakan Çalhanoglu
voto 5.5
Hakan Çalhanoglu
Inter
Andy Diouf
voto 6
Andy Diouf
Inter
Carlos Augusto
voto 6.5
Carlos Augusto
Inter
Davide Frattesi
voto 6
Davide Frattesi
Inter
Pio Esposito
voto 5.5
Pio Esposito
I subentrati
D.Dumfries dal 58'
6
M.Thuram dal 58'
6
6
L.Henrique dal 68'
6
S.V.
All. Chivu 6

