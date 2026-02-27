Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
All'Olimpico si gioca la seconda semifinale d'andata tra Lazio e Atalanta. Sarri schiera il tridente classico con Maldini punta centrale con ai lati Isaksen e Zaccagni. A centrocampo c'è Cataldi con Taylor e Dele-Bashiru. Palladino si affida Krstovic davanti, alle sue spalle Zalewski e Samardzic. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic; All. Palladino
Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 28^ giornata
Napoli, Lobotka salta il TorinoVai al contenuto
La formazione della Lazio in grafica
La maglia dell'Atalanta
La formazione dell'Atalanta in grafica
Atalanta, le scelte di formazione
Palladini con Krstovic riferimento più avanzato. Alle sue spalle Zalewski e Samardzic. Pasalic in mezzo al campo con De Roon. Dietro Hien e Kolasinac
Lazio, le scelte di formazione
Sarri con a miglior formazione possibile. Davanti il tridente con Isaksen, Maldini e Zaccagni. A centrocampo Cataldi con Taylor e Dele Bashiru. In difesa a sinistra c'è Nuno Tavares
La maglia della Lazio
Così l'andata della prima semifinale
Finisce senza reti la semifinale d'andata del Sinigaglia. Nel primo tempo meglio il Como che ci prova con Nico Paz e con Vojvoda che sul finire di frazione manda di poco a lato. Nella ripresa ancora grande equilibrio, Darmian effettua un tiro cross che sbatte contro il palo e una manciata di minuti più tardi Valle si divora la rete del vantaggio calciando fuori da due passi. La squadra di Fabregas ci prova fino alla fine, l'Inter difende e porta a casa un buon pari
Darmian-palo, Valle spreca: Como-Inter 0-0Vai al contenuto
Il tabellone della Coppa Italia
E' di nuovo tempo di Coppa Italia: nell'andata della prima semifinale finisce 0-0 tra Como e Inter al Sinigaglia. Oggi l'altro match tra Lazio e Atalanta, in programma alle ore 21. La Lega calcio deve ancora ufficializzare le date precise delle due partite del ritorno, che saranno in programma quasi due mesi dopo l'andata, il 21 e 22 aprile
Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabelloneVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic; All. Palladino
Statistiche e curiosità
L’Atalanta ha vinto 42 volte contro la Lazio considerando tutte le competizioni e solo contro il Bologna (47) ed Hellas Verona (43) vanta più successi rispetto che contro i biancocelesti nella sua storia.
Prima volta in semifinale la sfida Lazio-Atalanta
Questo sarà il confronto numero 12 in Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ma per la prima volta le due squadre si sfideranno nella semifinale della competizione – bergamaschi e capitolini torneranno ad affrontarsi nel torneo per la prima volta dal gennaio 2021 (successo per 3-2 dei nerazzurri nei quarti di finale).
L'Atalanta potrebbe registrare tre clean sheet di fila contro la Lazio
Dopo i due clean sheets registrati in questo campionato, l’Atalanta potrebbe registrare tre partite di fila senza subire gol contro la Lazio in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo maggio 1965-marzo 1966 – quella biancoceleste potrebbe inoltre diventare la terza formazione contro cui la Dea mantiene la porta inviolata in almeno tre incontri in una singola stagione tra Serie A e Coppa Italia, dopo il Cagliari nel 1965/66 e il Pescara nel 2016/17.
Atalanta senza sconfitta in 8 delle ultime 9 trasferte contro la Lazio
L'Atalanta ha evitato la sconfitta in otto delle ultime nove trasferte di Serie A contro la Lazio (4 vittorie, 4 pareggi), dopo aver perso nove delle 11 precedenti (2 vittorie) – tuttavia, non l’ha mai battuta in trasferta in Coppa Italia: nei quattro precedenti all’Olimpico (escluse le finali considerate "campo neutro") sono arrivati tre successi biancocelesti e un pareggio.
Lazio eliminata in due delle ultime tre semifinali
La Lazio è stata eliminata in due delle ultime tre occasioni in cui ha affrontato le semifinali di Coppa Italia (contro il Milan nel 2017/18 e contro la Juventus nel 2023/24), dopo aver superato questo turno della competizione in sette delle nove occasioni precedenti.
Atalanta in finale nelle ultime tre occasioni in cui ha raggiunto la semifinale
L’Atalanta si è qualificata alla finale in ciascuna delle ultime tre occasioni in cui ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia (edizioni 2018/19, 2020/21 e 2023/24) – tuttavia, in nessuno di questi tre precedenti la Dea ha poi conquistato il trofeo.
Atalanta a caccia del terzo successo di fila in Coppa Italia
Dopo i successi per 4-0 contro Genoa e per 3-0 contro la Juventus, l’Atalanta potrebbe ottenere almeno tre successi di fila in Coppa Italia per la prima volta dal periodo agosto-novembre 2005 (quattro in quel caso, tutti con clean sheets, sotto la guida di Stefano Colantuono).
Lazio, solo 5 gol subiti nelle ultime 15 in casa in Coppa Italia
La Lazio ha subito appena cinque gol nelle ultime 15 partite casalinghe disputate in Coppa Italia e mai più di uno a partita nel parziale – dall’edizione 2016/17 solamente Juventus (13) e Torino (11) contano più clean sheet interni nella competizione rispetto ai biancocelesti (10, come Bologna e Milan).
Noslin, suoi 4 degli ultimi 5 gol segnati in Coppa Italia dalla Lazio
Quattro degli ultimi cinque gol realizzati in Coppa Italia dalla Lazio sono stati messi a segno da Tijjani Noslin, che ha realizzato anche l’ultimo nel pareggio per 1-1 contro il Bologna nei quarti di finale di questa edizione del torneo – nelle ultime due stagioni nessuno ha segnato più gol dell’olandese nella competizione (quattro, come Santiago Castro, Tammy Abraham e Roberto Piccoli).
I numeri di Mario Pasalic in Italia
Dal suo esordio con la maglia dell’Atalanta nella stagione 2018/19, tra i centrocampisti solamente Hakan Çalhanoglu (71) ha segnato più gol considerando tutte le competizioni rispetto a Mario Pasalic (66) – il croato conta due reti contro la Lazio in 13 incroci in carriera in tutte le competizioni, ma nessuno nei sette precedenti con i biancocelesti all’Olimpico.