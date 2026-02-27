E' di nuovo tempo di Coppa Italia: nell'andata della prima semifinale finisce 0-0 tra Como e Inter al Sinigaglia. Oggi l'altro match tra Lazio e Atalanta, in programma alle ore 21. La Lega calcio deve ancora ufficializzare le date precise delle due partite del ritorno, che saranno in programma quasi due mesi dopo l'andata, il 21 e 22 aprile