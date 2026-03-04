Offerte Sky
Lazio-Atalanta 2-2, le pagelle della partita di Coppa Italia

Coppa Italia

Nell'andata della seconda semifinale di Coppa Italia pareggio tra Lazio e Atalanta. Per la squadra di Sarri gol di Dele-Bashiru e Dia (migliori in campo). Tra gli ospiti bene Musah dalla panchina, Samardzic ci prova.  Le pagelle del match a cura di Matteo Petrucci

LAZIO-ATALANTA 2-2

Pagelle
Lazio
Ivan Provedel
voto 6
Ivan Provedel
Lazio
Adam Marusic
voto 5.5
Adam Marusic
Lazio
Mario Gila
voto 6
Mario Gila
Lazio
Alessio Romagnoli
voto 6.5
Alessio Romagnoli
Lazio
Nuno Tavares
voto 6.5
Nuno Tavares
Lazio
Kenneth Taylor
voto 6
Kenneth Taylor
Lazio
Danilo Cataldi
voto 6.5
Danilo Cataldi
mvp
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
voto 7
Fisayo Dele-Bashiru
Lazio
Gustav Isaksen
voto 5
Gustav Isaksen
Lazio
Daniel Maldini
voto 6
Daniel Maldini
Lazio
Mattia Zaccagni
voto 6.5
Mattia Zaccagni
I subentrati
5.5
T.Noslin dal 76'
S.V.
B.Dia dal 76'
7
S.V.
Allenatore: Sarri 6
Atalanta
Marco Carnesecchi
voto 6
Marco Carnesecchi
Atalanta
Giorgio Scalvini
voto 6
Giorgio Scalvini
Atalanta
Isak Hien
voto 6
Isak Hien
Atalanta
Sead Kolasinac
voto 6
Sead Kolasinac
Atalanta
Davide Zappacosta
voto 6.5
Davide Zappacosta
Atalanta
Marten de Roon
voto 5.5
Marten de Roon
Atalanta
Mario Pasalic
voto 6
Mario Pasalic
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
voto 6
Lorenzo Bernasconi
Atalanta
Lazar Samardzic
voto 6.5
Lazar Samardzic
Atalanta
Nicola Zalewski
voto 5.5
Nicola Zalewski
Atalanta
Nikola Krstovic
voto 6
Nikola Krstovic
I subentrati
Y.Musah dal 64'
6.5
6
H.Ahanor dal 76'
S.V.
I.Sulemana dal 76'
6.5
G.Scamacca dal 85'
S.V.
Allenatore: Palladino 6

