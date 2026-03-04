Nell'andata della seconda semifinale di Coppa Italia pareggio tra Lazio e Atalanta. Per la squadra di Sarri gol di Dele-Bashiru e Dia (migliori in campo). Tra gli ospiti bene Musah dalla panchina, Samardzic ci prova. Le pagelle del match a cura di Matteo Petrucci
Pagelle
pubblicità
pubblicità
pubblicità
pubblicità
I subentrati
M.Cancellieri dal 64'
5.5
T.Noslin dal 76'
S.V.
B.Dia dal 76'
7
R.Belahyane dal 83'
S.V.
Allenatore: Sarri 6
pubblicità
pubblicità
pubblicità
pubblicità
I subentrati
Y.Musah dal 64'
6.5
O.Kossounou dal 64'
6
H.Ahanor dal 76'
S.V.
I.Sulemana dal 76'
6.5
G.Scamacca dal 85'
S.V.
Allenatore: Palladino 6