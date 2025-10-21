Contro la Fiorentina, Leao si è preso la responsabilità di calciare il suo primo rigore da quando veste la maglia del Milan, segnandolo. Non certo uno specialista, ma Allegri aveva dato il suo ok. In generale si tratta del 17° rigore assegnato in questa stagione: 13 quelli realizzati (76%). De Bruyne e Orsolini i "capocannonieri" dal dischetto, sette squadre aspettano ancora di calciarne uno
- Con Pulisic infortunato (e reduce dall'errore contro la Juventus alla giornata precedente), il Milan ha cambiato rigorista, mandando sul dischetto - per la prima volta da quando veste il rossonero - Leao
- Galvanizzato dal gol del provvisorio pareggio, l'attaccante portoghese si è preso la responsabilità del tiro, regalando al Milan il 2-1 contro la Fiorentina
- Difficile che questo rigore abbia cambiato le gerarchie in casa Milan. D'altra parte Pulisic è uno specialista vero (con solo 2 errori su 15 rigori tirati in carriera tra club e nazionale) mentre Leao era soltanto al suo quarto tentativo in carriera
- I precedenti 3 con il Portogallo (dove tra CR7 e Bruno Fernandes non avrebbe comunque molto spazio), con un errore (qualificazioni agli Europei nel 2023, contro il Lussemburgo) e due gol (in due amichevoli con le nazionali giovanili)
- A dare l'ok al tiro di Leao è stato lo stesso Max Allegri, come spiegato dallo stesso allenatore del Milan nel post partita: "Sul rigore ho indicato io Rafa per calciare perché in allenamento li tira molto bene, ma anche Fofana è molto bravo".
- Poi la conferma: "Pulisic è ancora il rigorista, un rigore sbagliato non cambia le cose. Devo capire chi li può tirare quando non c'è lui"
Ed ecco il bilancio, squadra per squadra, dei rigori tirati finora in stagione:
- ORSOLINI (GOL): Bologna-Genoa 2-1 (4^ giornata)
- ORSOLINI (GOL): Lecce-Bologna 2-2 (5^ giornata)
- BELOTTI (GOL): Lecce-Cagliari 1-2 (4^ giornata)
- DE LUCA (GOL): Cremonese-Sassuolo 3-2 (2^ giornata)
- CORNET (PARATO): Genoa-Parma 0-0 (7^ giornata)
- CATALDI (GOL): Lazio-Torino 3-3 (6^ giornata)
- PULISIC (ALTO): Milan-Juventus 0-0 (6^ giornata)
- LEAO (GOL): Milan-Fiorentina 2-1 (7^ giornata)
- DE BRUYNE (GOL): Fiorentina-Napoli 1-3 (3^ giornata)
- DE BRUYNE (GOL): Milan-Napoli 2-1 (5^ giornata)
- PELLEGRINO (GOL): Parma-Torino 2-1 (5^ giornata)
- NZOLA (GOL): Napoli-Pisa 3-2 (4^ giornata)
- BERARDI (GOL): Cremonese-Sassuolo 3-2 (2^ giornata)
- PINAMONTI (PARATO): Verona-Sassuolo 0-1 (6^ giornata)
- ZAPATA (PARATO): Torino-Atalanta 0-3 (4^ giornata)
- DAVIS (GOL): Inter-Udinese 1-2 (2^ giornata)
- ORBAN (GOL): Verona-Juventus 1-1 (4^ giornata)
- ATALANTA
- COMO
- FIORENTINA
- INTER
- JUVENTUS
- LECCE
- ROMA