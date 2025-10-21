Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rigori Serie A 2025-2026, il bilancio squadra per squadra

Serie A fotogallery
17 foto

Contro la Fiorentina, Leao si è preso la responsabilità di calciare il suo primo rigore da quando veste la maglia del Milan, segnandolo. Non certo uno specialista, ma Allegri aveva dato il suo ok. In generale si tratta del 17° rigore assegnato in questa stagione: 13 quelli realizzati (76%). De Bruyne e Orsolini i "capocannonieri" dal dischetto, sette squadre aspettano ancora di calciarne uno

GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Dove vedere Cremonese-Udinese

    guida tv

    La partita Cremonese-Udinese, che chiude la 7^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 20 ottobre...

    Atalanta, altra lesione muscolare per Scalvini

    Serie A

    Brutte notizie in casa Atalanta alla vigilia del nuovo impegno in Champions LEague contro lo...

    Inter, il 3° portiere Di Gennaro operato al polso

    INTER

    Come confermato da una nota dell'Inter sui propri account social, questo lunedì 20 ottobre il...