In Olanda fa discutere la scelta del capitano del Feyenoord Orkun Kokcu. Nel match contro l'AZ Alkmaar, il centrocampista classe 2000 ha scelto di non indossare la fascia arcobaleno, voluta dalla Federcalcio olandese nella campagna dal nome "One Love" per attirare l'attenzione sull'accettazione della comunità LGBTQ+ nel mondo del calcio. Una scelta per "motivi religiosi", come spiegato da Kokcu prima del match: "Penso sia importante sottolineare che rispetto tutti indipendentemente dalla religione, dal background o dalle preferenze. Credo che ognuno sia libero di fare ciò che vuole o sente. Comprendo appieno l'importanza di questa azione, ma a causa delle mie convinzioni religiose non mi sento la persona giusta per sostenerla". Nella partita di Alkmaar, vinta 3-1 con gol anche di Kokcu, la fascia è andata sul braccio del difensore austriaco Gernot Trauner.