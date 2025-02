12 contro 11 in campo: incredibile ma è successo davvero in Olanda

Nel corso di Heerenveen-Fortuna Sittardlla squadra ospite ha giocato in 12 contro 11 per quasi un minuto. Il tutto è accaduto in occasione di un doppio cambio effettuato dai gialloverdi con Dahlhaus che non è effettivamente uscito dal campo. "Non si può giocare 12 contro 11, ritengo sia scandaloso", ha commentato l'allenatore dell'Heerenveen Robin Van Persie. La KNVB ha informato i biancoblù che sta valutando se la gara è da ripetere o meno

In campo in 12 contro 11 per quasi un minuto. È quanto accaduto in Olanda, nella 21^ giornata di Eredivisie, nel match tra Heerenveen e Fortuna Sittard. L'episodio è accaduto all'88' minuto, sul risultato di 2-1 per la squadra di casa, quando il Fortuna ha effettuato una doppia sostituzione con Grujcic e Johnson al posto di Fosso e Dahlhaus. Quest'ultimo, però, non è effettivamente uscito dal campo con la sua squadra che ha giocato in superiorità numerica, 12 contro 11, fino all'88:49 (circa un minuto dopo la segnalazione sulla lavagnetta luminosa). Ma com'è possibile che nessuno se ne sia accorto in tempo reale? A trarre in inganno l'arbitro e i suoi assistenti è stato Edouard Michut: il numero 20 del Fortuna, appena segnalato il cambio, ha iniziato a correre verso il centro del campo accanto a Fosso (giocatore effettivamente sostituito) e ha salutato i compagni che stavano entrando in campo. Tuttavia invece di accomodarsi in panchina è andato a prendere indicazioni dal suo allenatore Bujis per il finale di gara. Uno dei primi ad accorgersi dell'anomalia è stato Robin Van Persie, allenatore dell'Heerenveen, che ha subito segnalato al quarto uomo che la squadra avversaria aveva in campo un calciatore in più, con Dahlhaus che è stato fatto uscire. Oltre al danno anche la beffa, con il Fortuna Sittard che al 90' ha segnato il gol del definitivo 2-2 con Guth. La KNVB (Federazione calcistica dei Paesi Bassi) ha informato l'Heerenveen che sta valutando, chiedendo anche una consulenza all'IFAB (International Football Association Board), se la partita è da ripetere o meno.