Con 51 punti in 17 gare il Psv Eindhoven è l’unica squadra in Europa ancora a punteggio pieno . I numeri sono chiari: 59 gol fatti, appena 7 subiti e una media di 3.47 reti a partita. Il team guidato da Peter Bosz è inevitabilmente campione d’inverno in Olanda ma non solo: i biancorossi hanno anche conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League nel girone con Arsenal, Siviglia e Lens.

I protagonisti

Non solo punti, anche gol e spettacolo: i numeri del Psv sono impressionanti e sono già in quattro i calciatori in doppia cifra stagionale. Su tutti c’è il capitano Luuk De Jong, già a quota 17 gol e 7 assist in stagione. Protagonisti anche diversi ex volti noti della Serie A come l’ex Milan Dest, l’ex Napoli Lozano e l’ex Bologna Schouten. Tra i più interessanti c’è però Johan Bakayoko, classe 2003 proveniente dal vivaio: per lui, finora, 4 gol e 9 assist.