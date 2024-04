La squadra di Slot non lascia scampo agli avversari e segna addirittura sei gol. Spiccano le prestazioni di Paixao e Minteh, entrambi autori di una doppietta. Il Feyenoord è sempre più sicuro del secondo posto in classifica, soltanto alle spalle dell'imprendibile PSV

Sulla carta doveva essere una partita equilibrata, tra due delle squadre più vincenti del campionato olandese, invece è stato un incontro a senso unico : il Feyenoord ha surclassato l'Ajax, segnando la bellezza di sei gol e tirando 30 volte contro soltanto una degli avversari . I campioni in carica mantengono così il secondo posto in solitaria, mentre la squadra di van't Schip non riesce a trovare continuità e scivola in sesta posizione in classifica.

Partita a senso unico

Il risultato resta in equilibrio per la prima mezz'ora, poi il Feyenoord realizza un uno-due che taglia le gambe agli avversari: Paixao apre le marcature con un bello scavino e, un minuto più tardi, Minteh trova il raddoppio. Nei minuti di recupero del primo tempo, un colpo di testa di Hancko bacia il palo e finisce in rete per il 3-0. Nella ripresa, Minteh cala il poker, con la propria doppietta personale. A fissare il punteggio sul 6-0 finale sono invece le reti di Timber e ancora Paixao, con l'aiuto della traversa. Per il Feyenoord è il quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato.