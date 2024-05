Il PSV è campione d’Olanda per la 25esima volta nella sua storia. Il club di Eindhoven, infatti, ha ottenuto aritmeticamente il titolo con due turni di anticipo grazie al successo per 4-2 contro lo Sparta Rotterdam. E' stata una stagione indimenticabile per l'allenatore Bosz, che ha riportato una vittoria che mancava dal 2017/2018. Con numeri pazzeschi. 87 punti in 32 gare, 107 gol fatti, appena 19 subiti e una media di 3,34 reti per incontro. Iniziando subito alla grande la stagione con una serie record di 17 vittorie prima di pareggiare 1-1 contro l'Utrecht. L'unica altra squadra a raggiungere il traguardo delle 17 vittorie di fila è stata proprio il Psv nel 1988. Da Lozano a Dest, passando per Schouten: per tanti volti noti al campionato italiano ora è tempo di festeggiare. La squadra del PSV verrà premiata lunedì 6 maggio, come si legge sul sito ufficiale del club.