Nel corso del 90' della sfida di Eredivisie, l'attaccante olandese si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi una volta capita la gravità della situazione. Il suo club (NEC Nijmegen) conferma: "È cosciente ed è stato portato in ospedale". Muro di giocatori intorno a lui per garantire privacy, come la Danimarca nel giorno del malore di Eriksen

Attimi di paura in Olanda, fortunatamente senza conseguenze. Durante il 90' della partita tra AZ e Nec Nijmegen, l'attaccante degli ospiti Bas Dost è crollato a terra colpito da un malore. L'azione è proseguita per pochi secondi prima che tutti in campo si accorgessero della gravità dell'accaduto. Immediato lo stop al match e i soccorsi in campo. Il sito internet del NEC ha confermato: "Bas Dost è cosciente, è stato portato in ospedale". Uscendo dal campo in barella, l'attaccante olandese ha alzato braccio e pollice della mano confermando di essersi ripreso.

Compagni e avversari intorno a lui Proprio Bas Dost era stato il protagonista della partita: suo il gol dell'1-0, sempre suo l'assist per il raddoppio. La gara, interrotta in quel momento al 90', è stata definitivamente interrotta sull'1-2. Intorno al giocatore, come successo con la Danimarca nel giorno del malore di Eriksen, i giocatori si sono stretti creando una barriera umana in modo da garantire privacy al collega, alcuni visibilmente commossi e turbati dall'accaduto. I tifosi hanno salutato la sua uscita dal campo, con pollice alto, con un'ovazione.

