Tabellino

Milan (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Calabria, Suso (83' Borini), Locatelli, Calhanoglu, Bonaventura (72' Kessié); André Silva (62' Kalinic), Cutrone. All: Montella

Aek Atene (3-4-1-2): Anestis, Vranjes, Tzanetopoulos, Bakaris; Galo, Johansson, Simoes, Helder Lopes; Mantalos (93' Galanopoulos(; Christodoulopoulos (63' Araujo), Livaja (76' Bakasetas).

All: Jiménez

Doveva vincere per ripartire, magari ripartendo dall’ottimo secondo tempo del derby contro l’Inter. I ragazzi di Vincenzo Montella però, nella terza sfida di Europa League contro l’Aek Atene, non sono andati oltre lo 0-0. Rossoneri non belli, ma neanche fortunati in una serata in cui avrebbero meritato sicuramente di più, soprattutto nella ripresa. Gli unici due problemi per la propria porta, Donnarumma li corre al 30’ (dopo un errore di Musacchio) e nel finale, su un calcio piazzato di Bakasetas, su cui ci mette la mano. Dopo una prima parte di gara dove non ha creato tantissime occasioni da rete, il Milan ha cambiato volto ancora una volta nella ripresa. Ma stavolta, a differenza del derby, quando riuscì a riacciuffare momentaneamente l’Inter e a segnare due gol, ha trovato di fronte a sé un portiere avversario in serata di grazia. Anestis è riuscito a salvare il risultato su in almeno cinque grandi occasioni e ha regalato ai suoi compagni un punto d’oro in ottica qualificazione. A fine partita arrivano i fischi di San Siro. Ma i numeri dicono comunque che il Milan ci ha provato 22 volte (almeno 7 tiri in più delle due precedenti partite dei gironi di questa Europa League). La ricerca del gol c'è stata, è mancata forse un po' di qualità di gioco in più, nella serata in cui ha schierato dal 1' forse gli 11 con maggiore qualità presenti in rosa. La frenesia, la voglia di segnare a tutti i costi, ha fermato i rossoneri, ma i segnali per il futuro restano comunque positivi. Nel gruppo D, che la squadra di Montella guida con 7 punti, i ragazzi allenati da Manolo Jimenez seguono a 5 lunghezze.