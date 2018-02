Lazio-Steaua, formazioni ufficiali. LIVE dalle 19

Con la vittoria per 1-0 contro la Lazio, la Steaua Bucarest ha ottenuto il suo primo successo contro un club italiano. A decidere l’andata à stato un gol di Harlem Gnohéré. Non avendo segnato in trasferta, la squadra di Simone Inzaghi dovrà segnare almeno due gol senza subirne nessuno. Per questo motivo dovrà mettere in campo ogni energia per ribaltare il risultato e dimostrare che quella di quest’anno può essere una stagione davvero da ricordare. L’obiettivo resta alla portata della Lazio, che ha dimostrato di saper far gol (e tanti) quando conta. Spazio quindi a Ciro Immobile, autore di una doppietta contro l’Hellas Verona, che l’ha portato a rafforzare la sua leadership nella classifica dei cannonieri e a far scavalcare l’Inter al quarto posto alla sua Lazio. Finora, l’attaccante che ha compiuto 28 anni da pochissimi giorni, non è partito mai dal primo minuto in Europa League. Inzaghi potrebbe pensare di affidarsi proprio a lui per staccare il pass per gli ottavi di Europa League.

Statistiche e curiosità

75° confronto tra una squadra italiana ed una formazione romena in tutte le competizioni europee: 40 i successi italiani contro gli 11 romeni, completano 23 pareggi

In cinque precedenti contro formazioni romene la Lazio ha vinto una sola volta tra Europa League e playoff di Champions League: agosto 2007 vs Dinamo Bucarest in trasferta (3N, 1P)

Nelle ultime sei volte che la Lazio ha perso la gara d’andata in un turno a eliminazione diretta di una coppa europea è stata poi eliminata, tre delle quali nei sedicesimi di Europa League/Coppa Uefa.

Tuttavia, La Lazio ha passato il turno nei due precedenti in cui ha perso la partita di andata in Europa 0-1 in trasferta: contro il Chornomorets Odessa (1975/76, 3-0 al ritorno) e contro il Boavista (1977/78, 5-0 il ritorno), in entrambi i casi nel primo turno di Coppa Uefa

La squadra biancoceleste ha perso le ultime due partite in Europa League, dopo che era rimasta imbattuta nelle precedenti cinque di questa edizione (4V, 1N) - non arriva a tre sconfitte di fila in competizioni europee da dicembre 2009

La Steaua Bucarest è uscita sconfitta in tutte le ultime cinque gare in trasferta nella fase ad eliminazione diretta tra Europa League/Coppa Uefa - 11 reti subite (2.2 in media a match).

La Lazio ha sempre subito almeno una rete nelle ultime 10 partite della fase a eliminazione diretta di Europa League, rimanendo inoltre a secco di gol nelle due più recenti.

Sei degli ultimi otto gol di entrambe le squadre in Europa League sono arrivati nel secondo tempo.

Lucas Leiva ha partecipato attivamente alle ultime due reti della Lazio in Europa League (un assist seguito da un gol), dopo che non era stato coinvolto in alcun gol nei precedenti 10 biancocelesti di questa edizione

Felipe Caicedo è il giocatore della Lazio che ha partecipato attivamente a più reti in questa edizione di Europa League: cinque (tre gol e due assist)