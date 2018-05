Una vittoria importantissima, una finale europea che riporta il suo Olympique Marsiglia di nuovo a una finale europea, quattordici anni dopo. L’ex allenatore della Roma Rudi Garcia, oggi in Francia, ha commentato così la partita giocata in Austria. E non è mancata neanche una frecciatina al Salisburgo. Nel mirino c’è il match program distribuito allo stadio: “Il Salisburgo è una buona squadra. L’unico difetto è che manca d’umiltà - ha spiegato - ma noi abbiamo meritato di andare in finale sia all’andata, sia al ritorno. Ci sono stati episodi contro di noi e anche a nostro favore alla fine quindi penso che è una qualificazione tutta normale per noi”. Poi ha spiegato meglio a cosa si riferisce: “Penso al programma della partita, per esempio. Date un’occhiata che è una mancanza di rispetto”. La finale è un risultato importantissimo: “È un orgoglio andare a Lione in Francia in questa finale di Europa League perché voi dovete sapere l’Europa è nel Dna dell’Olympique Marsiglia”. Rudi Voeller quando vinse la Coppa dei Campioni con l’Olympique di Marsiglia contro il Milan, dedicò la vittoria ai tifosi della Roma. Alla domanda se è pronto a fare lo stesso, Garcia risponde:"Certo, dov’è che devo firmare?".