I biancocelesti fanno 4 su 4 in Europa League e sono primi da soli in classifica. Tutta la soddisfazione di Marco Baroni: "Vittoria meritata, ho visto l'atteggiamento giusto. La squadra ci ha creduto senza accontentarsi del pareggio: questa è mentalità e personalità. Bravi anche a capire i momenti della partita". Sul 37enne Pedro: "Può fare 90 minuti perché sta bene. È convinto e in fiducia, già in ritiro aveva dato segnali"

È una Lazio che sa solo vincere. Quattro successi su quattro in Europa League per i biancocelesti, che battono anche il Porto e occupano la vetta solitaria della classifica. Ottavi di finale sempre più vicini dopo il 2-1 all'Olimpico, match risolto dai gol nei recuperi dei due tempi: la sblocca Romagnoli di testa, la decide al 92' Pedro dopo il provvisorio pareggio di Eustaquio. Entusiasmo incontenibile nel mondo Lazio, momento e prestazione analizzata da Marco Baroni: "Siamo contenti perché c’è entusiasmo, vogliamo alimentarlo con prestazioni importanti. La squadra l’ha fatto contro un avversario forte. Sono soddisfatto, bravi i ragazzi e anche i subentrati. Questo è quello che mi piace, l’atteggiamento giusto nonostante gli impegni ravvicinati. La testa guida le gambe". Nella ripresa la Lazio avrebbe potuto accontentarsi del pareggio: "Non ho dato questo segnale, la squadra doveva crederci. Parlo di mentalità e personalità, la squadra doveva aggredirli. Sono veramente contento per i ragazzi, ora recuperiamo per il campionato".