Gran serata per il Galatasaray, che ha battuto 3-2 il Tottenham nella quarta giornata di Europa League e sale al terzo posto in classifica con 10 punti. L'unica nota stonata per il club turco è stata l'infortunio di Mauro Icardi: l'attaccante mentre provava a portare pressione su un retropassaggio verso Forster, portiere degli Spurs, ha fatto un movimento innaturale con il ginocchio destro e si è accasciato a terra. L'argentino è stato costretto a uscire in barella e la sua espressione non prometteva niente di buono, e all'uscita dallo stadio era visibilmente zoppicante: nelle prossime ore Icardi svolgerà gli esami strumentali che faranno chiarezza sul problema fisico rimediato.