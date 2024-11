Besiktas-Maccabi in Ungheria (e a porte chiuse)

Lo ha comunicato l'Uefa in via ufficiale: il match è in programma il prossimo 28 novembre. Per decisione delle autorità turche si è scelto di non giocare il match in casa del Besiktas, sempre per decisione delle autorità locali ungheresi il match si disputerà senza pubblico

In Ungheria e a porte chiuse. La partita di Europa League tra Besiktas e Maccabi Tel-Aviv in programma il prossimo 28 novembre 2024 si giocherà allo Stadio Nagyerdei di Debrecen, in Ungheria. Lo ha comunicato ufficialmente la Uefa. La scelta in seguito alla decisione delle autorità turche di non organizzare il match nel proprio Paese, partita che, comunque, si giocherà a porte chiuse in seguito alla decisione delle autorità locali ungheresi. La scelta, ovviamente, è determinata anche dalle tensioni internazionali ed è di natura di ordine pubblico. Nella classifica del girone unico di coppa il Besiktas occupa la 18^ posizione con due vittorie e due ko in quattro giornae, Maccabi Tel Aviv penultimo con zero punti.