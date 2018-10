Le parole in conferenza stampa dell'allenatore biancoceleste in vista della seconda sfida di Europa League, contro l'Eintracht Francoforte: "Vogliamo metterci subito alle spalle il derby. Le scorie ci sono, la cosa che più mi ha fatto arrabbiare è averlo perso per mancanza di cattiveria. Servirà una partita di caratttere". Sugli obiettivi europei della squadra: "Abbiamo fatto tutto il possibile per raggiungere l'Europa League, ora vogliamo giocarcela". Berisha motivato: "Voglio vincere con la Lazio, spero di poter diventare importante per la squadra"

