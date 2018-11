Due sole giornate al termine della fase a gironi di Europa League. Il Milan si accinge a scendere in campo contro il Dudelange per conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione ai sedicesimi di finale. La situazione nel girone F è ancora apertissima: in testa c’è il Real Betis con 8 punti, poi Olympiacos e i rossoneri seguono a 7, mentre i lussemburghesi ancora a secco sono già aritmeticamente eliminati dalla competizione. Dunque, per la squadra di Gennaro Gattuso è ancora tutto da decidere, mentre la Lazio ha già conquistato la certezza di un posto alla fase successiva: resta soltanto da stabilire se i biancocelesti arriveranno al sorteggio da primi o secondi del proprio raggruppamento. Le altre squadre già qualificate sono il Bayer Leverkusen, lo Zurigo, la Dinamo Zagabria, l’Arsenal, l’Eintracht Francoforte e il Chelsea.

Milan, qualificazione rimandata

Per la situazione di classifica attuale, il Milan non potrà avere alcuna certezza di qualificazione anche se vincesse contro il Dudelange e l’Olympiacos perdesse contro il Real Betis. Quest'ultimo scenario darebbe qualche garanzia in più ai rossoneri. Avendo vinto contro i greci all'andata per 3-1, infatti, il Milan passerebbe anche se venisse sconfitto con un gol di scarto dall'Olympiacos. Oppure perdendo con 2 reti di scarto, ma segnandone almeno due (quindi 4-2, 5-3, 6-4 e così via). Gli spagnoli, invece, hanno la possibilità di blindare la qualificazione già stasera vincendo contro i greci, oppure se pareggiano e contemporaneamente il Milan non vince.