La Lazio ha conquistato l'accesso all'Europa League battendo l'Atalanta nella finale di Coppa Italia dello scorso 15 maggio. I biancocelesti, che saranno impegnati con il Torino nell'ultima giornata di campionato, saranno quindi ancora protagonisti in campo europeo, anche se la prossima Europa League non comincerà nel migliore dei modi. Il CEDB (The Uefa Control, Ethics and disciplinary Body) ha respinto il ricorso mosso dalla Lazio in merito ai provvedimenti presi dalla Uefa dopo i fatti risalenti alla partita di Siviglia. Lì i tifosi erano stati accusati di comportamento razzista, mentre Marusic era stato espulso per aver colpito con una gomitata un avversario. Tre giornate di squalifica al montenegrino e un settore dell'Olimpico chiuso per il prossimo match europeo che avrà come protagonista la squadra biancoceleste, questa la decisione della Uefa, che non è cambiata neppure dopo il tentativo di ricorso. In aggiunta anche una multa da 20mila euro.

Da Formello

Una brutta notizia in un giorno di gioia e spensieratezza per la Lazio, che ha aperto le porte di Formello in occasione dell'amichevole contro il Città di Rocca di Papa, squadra che milita in prima categoria. Circa 5000 i sostenitori presenti, che hanno celebrato la Coppa Italia e riservato molti applausi a Simone Inzaghi, il cui futuro è ancora tutto da decidere. Chissà se ci sarà o meno ancora lui sulla panchina biancoceleste per la prossima Europa League.