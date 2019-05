Un pomeriggio di festa in casa biancoceleste. La Lazio, infatti, ha aperto i cancelli di Formello in occasione dell’amichevole contro il Città di Rocca di Papa (squadra che milita in Prima categoria, 10-0 il finale), l’occasione per festeggiare insieme ai tifosi la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta e per salutare i sostenitori in vista dell’ultima gara di campionato contro il Torino, in programma domenica alle ore 15, che chiuderà la stagione biancoceleste. Tanti i tifosi della Lazio presenti sulle tribune di Formello per assistere al match, circa 5000: cori e applausi per tutti, dai giocatori fino all’allenatore. Proprio Simone Inzaghi – così come Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista in orbita Juventus – è stato tra i più acclamati: nelle prossime settimana, infatti, si capirà quale sarà il suo futuro, se ancora alla Lazio o magari in un’altra panchina di Serie A. Per ora, un pomeriggio di festa: con la Coppa Italia come trofeo da celebrare al meglio da squadra e popolo biancoceleste. Lazio che intanto ha ufficializzato la prima amichevole della prossima stagione: i biancocelesti sfideranno, il prossimo 2 agosto, gli inglesi del Bournemouth al Vitality Stadium.