La decisione della proprietà che conferma l’allenatore croato nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite in campionato, con otto gol subiti nelle ultime due trasferte, gli ultimi tre nel ko di Verona. Dan e Ryan Friedkin hanno deciso di dare fiducia a Juric, a due giorni dalla gara in programma in Belgio contro l’Union Saint Gilloise, che vedrà Dybala in campo dal 1’. Tutti gli aggiornamenti nel video con Angelo Mangiante

