Anche se giovedì sera a Bruxelles le temperature saranno di poco sopra lo zero, l’atmosfera sarà caldissima. E nonostante sia il 7 di novembre, la voglia di andare “a la playa” sarà ancora più grande del solito. A riscaldare il pre partita di Union Saint Gilloise-Roma , infatti, ci penserà Johnson dei Righeira , che si esibirà allo stadio Re Baldovino della capitale belga insieme all’artista locale Yellowstraps . Uno show pre partita speciale, per festeggiare il 127esimo compleanno del club, che vanta 11 titoli nazionali e dopo un periodo di declino negli ultimi anni è risalito dalle serie inferiori ed è tornato prima in massima serie in Belgio e quest’anno partecipa per la terza volta di fila all’ Europa League . E per l'occasione, ora, festeggerà il suo compleanno sulle note di Vamos a la playa.

Perché i tifosi dell’Union cantano Vamos a la playa

Come mai nel pre partita di Union Saint Gilloise-Roma si esibirà un artista italiano? Johnson, nome d’arte di Stefano Righi, ex membro del due dei Righeira insieme a Micheal, è da anni diventato tifoso del club belga. Torinese e grande fan della Juventus, Johnson si è appassionato alle sorti dell’Union quando ancora il club non aveva iniziato la scalata che l’ha riportato ai vertici del calcio in Belgio. E ora è spesso in tribuna con sciarpa e bandiera giallo blu. Ma non solo: l’Union ha eletto proprio la sua Vamos a la playa, grande successo dei Righeira del 1983, come inno del club. La cantano i tifosi in tribuna, la cantano i giocatori sul campo quando festeggiano i loro successi. Ora, in campo, all’ex stadio Heysel, la canterà per loro anche uno di loro come Johnson.