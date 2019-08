Celtic, Rennes e Cluj: sono queste le avversarie della Lazio nel girone E di Europa League. L'urna di Montecarlo non ha riservato sicuramente un sorteggio agevole ai biancocelesti, che inizieranno la loro avventura in questa edizione della competizione europea in trasferta contro il Cluj. L'esordio all'Olimpico sarà invece rimandato alla seconda giornata, quando la squadra allenata da Simone Inzaghi sfiderà i francesi del Rennes in una sfida già importante in chiave qualificazione. Date e orari, il calendario completo della Lazio nel girone di Europa League.

1^ giornata

Cluj-Lazio, 19 settembre, ore 18:55

2^ giornata

Lazio-Rennes, 3 ottobre, ore 21:00

3^ giornata

Celtic-Lazio, giovedì 24 ottobre alle ore 21:00

4^ giornata

Lazio-Celtic, giovedì 7 novembre alle ore 18:55

5^ giornata

Lazio-Cluj, giovedì 28 novembre alle ore 21:00

6^ giornata

Rennes-Lazio, giovedì 12 dicembre 18:55