Terza in campionato dopo le ultime 5 vittorie consecutive, la Lazio vuole invertire la rotta anche in Europa League. Contro il Cluj nella quinta giornata del girone E la squadra biancoceleste è obbligata a vincere per mantenere ancora vive le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale. Diretta su Sky Sport Uno giovedì 28 novembre alle 21