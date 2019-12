La delusione per l’eliminazione dalla Champions da lasciarsi subito alle spalle, nei pensieri dell’Inter di Antonio Conte ci sarà adesso da pianificare (oltre naturalmente a campionato e Coppa Italia) l’impegno in Europa League, competizione che vedrà protagonisti i nerazzurri dopo la "retrocessione" dal girone di Champions concluso al terzo posto alle spalle di Barcellona e Dortmund. Inter che sarà testa di serie nel sorteggio che si svolgerà a Nyon (Svizzera) il prossimo 16 dicembre durante il quale si conosceranno gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale della competizione.

I pericoli scampati dai nerazzurri

La squadra di Conte ha acquisito lo status di testa di serie anche grazie alla qualificazione dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League (Shakhtar Donetsk retrocesso in Europa League con 6 punti, contro i 7 dell’Inter), in alternativa infatti sarebbe bastato il ko del Leverkusen contro la Juve. Un vantaggio non da poco per i nerazzurri, che – in attesa di conoscere il quadro completo delle qualificate dalla fase a gironi di Europa League – eviteranno sicuramente Celtic, Espanyol e Siviglia (vincitrici dei rispettivi gironi di Europa League) oltre ad Ajax e Salisburgo (altre formazioni teste di serie "retrocesse" dalla Champions). Nerazzurri che invece potrebbero incontrare l’Apoel Nicosia, squadra non inserita tra le teste di serie al sorteggio

Regolamento e date dei sedicesimi

Nel sorteggio di Europa League le squadre vengono suddivise in due fasce: le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori terze nella fase gironi di Champions League sono teste di serie. Sedicesimi di finale della competizione che si disputeranno a febbraio: le partite di andata si giocheranno giovedì 20 febbraio, mentre il ritorno è previsto per il 27 febbraio.