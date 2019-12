Dopo l'eliminazione dalla Champions League dell'Inter, Luke Shaw prende in giro il suo amico ed ex compagno Lukaku. L'inglese dà il bentornato in Europa League all'attaccante nerazzurro. Una vendetta social, dopo il post in estate del belga

La sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Barcellona ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League. La formazione di Conte ha mancato la qualificazione agli ottavi e ora dovrà ripartire dall'Europa League avendo concluso il girone al terzo posto. L'eliminazione è stata però il pretesto per Luke Shaw per prendere in giro il suo ex compagno di squadra Lukaku. Il difensore del Manchester United ha infatti ripostato un tweet del 22 ottobre dell'attaccante belga nel quale era presente una faccina sorridente accompagnata dalla scritta 'UCL', con riferimento alla successiva gara di Champions League contro il Borussia Dortmund giocata dai nerazzurri. Shaw al termine della sconfitta dell'Inter contro il Barcellona, ha riproposto il tweet scherzando con l'ex compagno e dandogli il ben tornato in Europa League.

Vendetta social

I due sono molto amici e insieme hanno passato le ultime due stagioni al Manchester United. Non è però la prima volta che scherzano sui social. Ad inizio agosto infatti, quando Lukaku era ancora ai Red Devils pubblicò un grafico delle velocità di tutti i giocatori registrate in allenamento per rispondere alle critiche di chi lo riteneva troppo lento. Maldestramente però il grafico mostrava all'ultima posizione proprio Luke Shaw, che fu preso in giro da Juan Mata per essere stato il più lento di tutti. Il calciatore inglese si giustificò dicendo di non essersi impegnato al 100%, tenendo in serbo la risposta fino ad ora. Una vendetta social consumata fredda per Luke Shaw, che ora giocherà la stessa competizione dell'amico Lukaku, nella speranza di incontrarsi sul campo, questa volta da avversari.