Inter, Lautaro Martinez: "Sono molto felice di far parte di questo gruppo"

Lautaro Martinez ha commentato su Instagram l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League, con un messaggio anche sul futuro: "Le sconfitte sono difficili, ma devi alzare la testa e continuare a lavorare di più. Sono molto felice di far parte di questo gruppo".

Zanetti: "Inter deve rialzarsi ma strada giusta"

Anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti è tornato sulla sconfitta con il Barcellona: "Dispiace per i giocatori, per Conte e per i tifosi. Bisogna subito rialzarsi, essere resilienti come è sempre l'Inter. A volte dai tutto ma non basta, ieri non è bastato. Ma questo non deve condizionare il percorso che stiamo facendo, ora bisogna rialzarsi subito perché domenica c'è già una partita importante, speriamo di recuperare i giocatori importanti - ha proseguito Zanetti -. Dalle sconfitte si impara, io ne ho vissute tante che mi hanno fatto crescere. C'è percorso da continuare, convinti e consapevoli che strada è giusta e sono sicuro che alla fine stagione qualcosa di importante arriverà. Con questa squadra e con questo allenatore si può iniziare a pensare di creare qualcosa di importante", ha concluso l'ex capitano nerazzurro".