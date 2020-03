Il Comitato esecutivo della UEFA, riunito ad Amsterdam, ha stabilito le sedi delle finali di coppa non ancora assegnate per i prossimi tre anni. Nel 2022 la finale di Europa League si terrà nella nuova Puskás Aréna di Budapest, mentre l’Allianz Stadium di Torino ospiterà la finale della Champions League femminile. Erano già state decise, invece, le sedi delle finali di Champions League per i prossimi anni. Ecco un breve riepilogo