L'attaccante cileno si è fatto male all'88° dei quarti di finale col Bayer ma è rimasto in campo fino alla fine. Per lui risentimento al flessore della coscia destra. In dubbio la sua presenza per la semifinale di lunedì

Un problema muscolare per Alexis Sanchez nella sfida contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Il cileno si è fermato all'88' per un risentimento al flessore della gamba destra, come spiegato dal club nerazzurro, rimanendo in campo negli ultimi minuti con una fasciatura e zoppicando vistosamente. Le condizioni dell'ex

United saranno valutate nei prossimi giorni: a rischio la semifinale di lunedì in Europa League contro la vincente tra Shakhtar Donetsk e Basilea.