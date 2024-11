I biancocelesti di Baroni sono rimasti in testa alla classifica nonostante il pareggio contro il Ludogorets e si sono garantiti l'accesso ai playoff. Tuttavia l'obiettivo è ovviamente quello di rientrare tra le prime 8 così da qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, e per avere essere sicura di riuscire la Lazio dovrà conquistare almeno 3 punti nelle ultime 3 (contro Ajax, Real Sociedad e Braga) BARONI: "RIGORE? ARBITRO AL VAR SENZA CONVINZIONE"

C'è ancora la Lazio in testa alla classifica di Europa League. I bianconcelesti, che hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Ludogorets nell'ultimo match, dividono la prima posizione con Athletic Bilbao ed Eintracht Francoforte dopo 4 vittorie e un pari nelle prime 5. Ormai la qualificazione ai playoff è certa, ma per accedere direttamente agli ottavi di finale c'è bisogno ancora di qualche punto nelle ultime 3 contro Ajax, Real Sociedad e Braga. Vedi anche La classifica della nuova Europa League

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Il regolamento dell'Europa League è analogo a quello della Champions: le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno ai playoff: le prime 8 come teste di serie, le restanti come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format, infatti, non sono previste retrocessioni. Approfondimento Le qualificate e i possibili playoff al momento

Quanti punti servono alla Lazio per qualificarsi? Come detto in precedenza, la Lazio ha raggiunto il primo obiettivo: la qualificazione ai playoff. Con 13 punti i biancocelesti si sono garantiti almeno gli spareggi, ma ovviamente l'obiettivo è di evitarli e accedere direttamente agli ottavi di finale. Per farlo a Castellanos e compagni saranno sufficienti 3 punti nelle ultime tre contro (in trasferta contro Ajax e Braga, in casa con la Real Sociedad). Ne potrebbero bastare anche 2, con 15 punti che darebbero il 74% di possibilità di accedere agli ottavi, ma non si avrebbe la certezza di evitare gli spareggi.

Le percentuali di qualificazione secondo Football Meets Data Lazio al 1° posto con 13 punti dopo 5 giornate, andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data. Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8: 13 punti: 1%

14 punti: 21%

15 punti: 74%

16 punti: 97%

17 punti: 100% Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24: 7 punti: 0.1%

8 punti: 9%

9 punti: 58%

10 punti: 97%

11 punti: 100%