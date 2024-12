Baroni: "Gara difficile, possiamo crescere ancora"

Vigilia di Europa League per la Lazio giovedì alle 21 affronterà l'Ajax (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW ). Baroni è su Sky per presentare il match: "Affrontiamo una squadra che ha fatto la storia del calcio, sarà una partita complicata e affascinante. I miei ragazzi non sbaglieranno prestazione. Noslin giocherà, Provedel è influenzato ma a disposizione. Romagnoli e Vecino conto di averli con l'Inter"

Vigilia di Europa League per la Lazio che giovedì sera scenderà in campo ad Amsterdam contro l'Ajax. L'allenatore biancoceleste Marco Baroni ha presentato il match contro gli olandesi nella one-to-one di Sky Sport.

Una sfida importante, bella da vivere, e che può rappresentare un altro match point per arrivare tra le prime 8...

"Sarà una partita fondamentale per la nostra classifica, ma sappiamo benissimo che sarà molto difficile sia per la qualità dell'avversario che per lo stadio che sarà dalla loro parte. Siamo consapevoli che queste sono le partite che vogliamo giocare e sono convinto che la squadra non sbaglierà prestazione, ha un sapore talmente bello che non possiamo sbagliare".

Quanto la stuzzica il confronto con una squadra allenata da un giovane allenatore italiano e che per certi versi può ricordare anche la Lazio?

"Fa piacere il fatto che l'Ajax sia allenata da Farioli, però da questo punto di vista guardiamo a quello che dobbiamo fare noi. Sappiamo che sarà una gara complicata tra due squadre che giocano, e credo che sarà una partita bella proprio per le similitudini tra le due squadre".

La sua Lazio ha ancora margini di crescita?

"Sì, assolutamente. Sono convinto di questo. Poi sappiamo che arriveranno anche momenti difficili, ma la squadra deve continuare la ricerca della sua identità. Ci sono tanti ragazzi in crescita, alcuni giovani che sono arrivati e non conoscevano il nostro campionato e il nostro modo di lavorare. Credo che da questo punto di vista ci saranno dei miglioramenti, ma dobbiamo sempre essere noi stessi e affrontare queste partite con grande dedizione e attenzione".

In questo momento si sta imponendo Noslin. Domani giocherà dal 1'?

"Vediamo. E' un giocatore che sicuramente sarà della partita, devo fare delle valutazioni anche in virtù della squalifica di Castellanos in campionato. Domani giocheremo in 16, sarà una partita molto complicata e sicuramente ci sarà spazio anche per Tijjani".

Farioli ha detto che la Lazio sta facendo qualcosa di incredibile. Le chiedo, siete andati oltre rispetto alle sue aspettative o pensava che potessero arrivare risultati così positivi?

"Ringrazio Farioli per quello che ha detto. Non mi piace dire che la squadra è andata oltre perché metterei una linea. La squadra deve lavorare per migliorarsi e per creare l'identità che dico io. Possiamo crescere ancora, tocca a noi nella fame, nella voglia, nell'umilità e nel lavoro. Quando li vedo lavorare e li vedo sempre centrati, trovo la tranquillità per affrontare queste gare difficilissime".

