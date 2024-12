Roma-Braga, la conferenza di Ranieri LIVE

Giornata di vigilia in casa Roma in vista della prossima sfida di Europa League contro il Braga. I giallorossi sono al 21° posto con 6 punti in classifica. Segui qui la conferenza di Ranieri e Saelemaekers. Roma-Braga in programma giovedì alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LA ROMA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE...