Serata magica per l'Inter che torna in una semifinale europea a 10 anni dal Triplete e per il suo vicepresidente Javier Zanetti, che compie 47 anni. La leggenda nerazzurra ha festeggiato con un selfie al termine del 2-1 sul Bayer Leverkusen, poi postato sui social: "Questa giornata per me non poteva finire meglio, grazie ragazzi per questo regalo!"



INTER-BAYER 2-1: GOL E HIGHLIGHTS