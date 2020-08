Lukaku, gol capolavoro in Inter-Bayer Leverkusen. VIDEO

Un gol fantastico. Caparbio, da leader vero. Il 31° gol stagionale di Romelu Lukaku è arrivato a suo modo: uno contro uno con Tapsoba, e gol… in caduta con una palla che non ha lasciato scampo a Hradecky. A fine partita, il belga dimostra ancor di più la sua importanza (anche) da uomo squadra, e ancora una volta pensa ai compagni: “Il record in Europa League? Quello che importa è la vittoria. Abbiamo sbagliato diverse occasioni, di gol ne possiamo fare di più. Per me l’uomo della partita è Barella, per come sta giocando, ha grande maturità. Veramente un grande giocatore”.