Si era fatto male all’88° della sfida dei quarti contro il Bayer Leverkusen. Si è avvicinato alla panchina per avere una fasciatura stretta ed è tornato in campo per sostenere i compagni nel finale di partita. Alexis Sanchez è stato sottoposto nel pomeriggio a Duisburg a esami strumentali per valutare l’entità del problema. “Gli accertamenti – scrive l’Inter in un comunicato stampa – hanno confermato una distrazione muscolare alla coscia destra. Le condizioni dell’attaccante cileno verranno rivalutare nei prossimi giorni”. Sanchez non sarà a disposizione per la semifinale contro lo Shakhtar (lunedì 17 alla Dusseldorf Arena) e ha pochissime possibilità di esserlo anche nell’eventuale finale fissata per venerdì 21 agosto a Colonia.