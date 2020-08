L'ad nerazzurro a Sky Sport: "Quanto accaduto da noi fa parte delle normali dinamiche di un club, ormai è tutto dimenticato. Il futuro non può che essere migliore. La presenza di Zhang in Germania è gratificante e ha un grande significato. È un onore rappresentare l'Italia in Europa" INTER-SHAKHTAR DONETSK LIVE

Lo sfogo di Antonio Conte delle scorse settimane non porterà a nessun ribaltone sulla panchina nerazzurra. È questo almeno quanto dichiara l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta a Sky Sport: "Se la presenza di Zhang ha portato tranquillità? Quanto successo da noi sono dinamiche tipiche di una squadra di calcio, tutto ormai è dimenticato. La presenza qui in Germania di Steven Zhang è importante, in quanto rappresenta la proprietà ed è un significato in termini di stimoli nuovi". Marotta che ha poi commentato così il finale di stagione in crescendo della squadra: "E' un'impresa straordinaria, non dobbiamo dimenticare che l’avvicendamento tecnico tra Conte e Spalletti è avvenuto quest’anno, e Conte ha avuto per la prima volta a disposizione di suoi giocatori da luglio. Il fatto di crescere è positivo per il futuro perché i dettami tecnici, tattici e motivazionali dell’allenatori sono stai impressi nei giocatori e non può che esserci un futuro migliore, anche con le giuste valutazioni del parco giocatori e con le giuste opportunità che il mercato può offrire".