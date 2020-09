Pioli: "Il Milan deve giocare per vincerle tutte"

L'allenatore del Milan analizza il successo sullo Shamrock Rovers e si dice soddisfatto per quanto mostrato dalla squadra: "Non avevo dubbi di ritrovare la stessa squadra della seconda parte della scorsa stagione. Ora dobbiamo tenere alto il livello, il Milan è ambizioso, può e deve giocare per vincere ogni partita"

C'è soddisfazione nelle parole di Stefano Pioli al termine della gara vinta dal Milan contro lo Shamrock Rovers che qualifica i rossoneri al terzo turno preliminare di Europa League: "Devo dire che ieri mi ero presentato in conferenza stampa fiducioso, ma dentro ero anche preoccupato - dice - loro sono una buona squadra, hanno una condizione migliore della nostra, giocare una gara così importante dopo sole tre settimane non era facile ma sapevo che ci eravamo preparati bene, sapevo che eravamo pronti e lo abbiamo dimostrato con una prestazione seria, attenta. Abbiamo comandato la partita e abbiamo fatto bene, sono soddisfatto perché è stata una prova positiva". Mai avuto dubbi su questa squadra Il Milan è ripartito da dove aveva concluso dando dimostrazione che l'exploit della seconda parte della scorsa stagione non è stata frutto solo di un momento positivo: "Io non avevo timori di non ritrovare la mia squadra, ma solo il timore era una partita così importante tanto presto - prosegue - Non avevo dubbi sulle qualità, i principi e l’identità di questa squadra. E' giusto insistere su ciò che abbiamo fatto dopo la ripresa, ma dobbiamo continuare, questo è solo il primo passaggio, dobbiamo crescere e continuare, passare il turno e cercare di migliorarci ad ogni singola partita. Il Bodo Glimt è molto forte, giocano da 20 giornate ma ora pensiamo a iniziare bene il campionato contro il Bologna che non sarà semplice.