I rossoneri già conoscono la strada da percorrere per raggiungere la fase a gironi di Europa League: in caso di vittoria contro il Bodo Glimt nel terzo turno preliminare, la squadra di Pioli affronterebbe la vincente di Besiktas-Rio Ave con gara da giocare in trasferta

Dopo il successo contro lo Shamrock Rovers e dopo aver già conosciuto l'avversario del terzo turno preliminare di Europa League, il sorteggio di Nyon ha già stabilito quale potrebbe essere la strada dei rossoneri per accedere alla fase a gironi. Infatti, in caso di successo, la squadra di Pioli dovrà giocare un playoff. Ma prima ci sarà da sconfiggere il Bodo Glimt (giovedì 24/9 a San Siro) che, attualmente, è al comando della classifica della massima serie norvegese con ben 13 lunghezze di vantaggio sul Molde. E' una squadra che può vantare sicuramente una condizione fisica migliore di quella dei rossoneri avendo già disputato un gran numero di giornate nel suo campionato. Finora il Bodo Glimt non ha perso nessuna partita in Eliteserien, dunque resta un avversario molto pericoloso da affrontare.

Playoff: sulla strada del Milan, Besiktas o Rio Ave In caso di successo contro il Bodo Glimt, non sarà semplicissimo l'accesso alla fase a gironi di Europa League. Il sorteggio, infatti, opporrà eventualmente ai rossoneri la vincente di Besiktas e Rio Ave ( con i turchi naturalmente favoriti non solo per prestigio e qualità di squadra ma perché giocheranno in Turchia il match contro i portoghesi.