Lazio, Zaccagni in dubbio per trasferta Plzen

Mattia Zaccagni in dubbio per l'andata degli ottavi di Europa League tra Viktoria Plzen e Lazio, in programma giovedì 6 marzo alle 21. Il giocatore biancoceleste, uscito acciaccato dal match contro il Milan in campionato, ha svolto gli esami a Villa Mafalda che hanno evidenziato un affaticamento al polpaccio. Il capitano della Lazio non si è allenato oggi martedì 4 marzo insieme ai compagni e nelle prossime ore l'allenatore Marco Baroni dovrà prendere una decisione sulla sua convocazione per la trasferta in Repubblica Ceca. Da valutare anche le condizioni di Marusic, dopo la violenta contusione rimediata in uno scontro con Theo Hernandez la scorsa domenica a San Siro. E' invece pienamente recuperato Romagnoli.