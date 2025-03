Nessuna squalifica, ma "solo" una multa da 20mila euro nei confronti della Roma per le dichiarazioni di Claudio Ranieri contro l'arbitraggio di Porto-Roma e quelle contro il designatore Rosetti. L'allenatore giallorossso, nel post partita dei playoff di Europa League, aveva chiesto ironicamente al designatore Rosetti perché fosse stato scelto come direttore di gara Tobias Stieler, arbitro con il quale le squadre in trasferta non vincono mai. La disciplinare Uefa aggiunge, a questa prima multa, anche 11mila euro per "condotta impropria della squadra" - Ranieri ha impedito ai suoi giocatori di stringere la mano al direttore di gara - e 8mila per "danneggiamenti causati allo stadio e alle sue installazioni", per un totale così di 39mila euro di sanzioni totali per la Roma. Ranieri evita così la squalifica e sarà in panchina giovedì 6 marzo per la sfida contro l'Athletic Bilbao.