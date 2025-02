A poco più di una settimana dall'andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao, la squadra basca deve registrare due piccoli problemi. Nico Williams non ha partecipato alla sessione di allenamento di questa mattina a causa di sintomi influenzali ma, considerando il tempo che ancora manca all'incontro, non sembra destare grande preoccupazione. Un po' più serio, invece, l'infortunio occorso a Oihan Sancet, sostituito nell'ultima giornata contro il Valladolid dopo 68 minuti. Gli esami effettuati hanno evidenziato "una lieve lesione muscolare al muscolo retto femorale della gamba destra", come riportato nel comunicato ufficiale pubblicato dal club. La sua presenza contro i giallorossi è in dubbio.