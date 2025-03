L'allenatore giallorosso a Sky: "Loro forti e con grande senso di appartenenza. I miei tutti disponibili. Dybala? Quando è in giornata cambia il senso delle partite". In conferenza il ricordo di Pizzul: "Era una persona stupenda oltreché un ottimo giornalista, ho sempre dei bei ricordi". Su Hummels: "Nessun caso, andiamo d'amore e d'accordo". Partita in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La Roma torna in campo in Europa nell'andata degli ottavi contro il Bilbao: andata all'Olimpico e ritorno in Spagna, sarà un doppio match dalle grandi aspettative. Ranieri ha presentato così il match a Sky Sport, tra insidie degli avversari e singoli:

Sarà una partita bellissima, con due squadre da semifinale o finale…

"Hanno giocatori rapidi e forti, da numero uno in Europa per uno contro uno. I due Williams sono molti bravi e tutti hanno grande senso di appartenenza al mondo basco. Ma noi siamo sempre fiduciosi. Sarà una partita difficile per noi, come per loro. I ragazzi con l'Olimpico pieno si esaltano".

In questo momento Dybala è uno spot per il calcio?

"Quando è in giornata cambia il senso delle partite, vede cose che altri non vedono. Si sente più calato nella realtà di questa squadre e sa di essere decisivo".

Dovbyk come sta?

"Non è al cento per cento, dopo quindici giorni l'avevo visto solo per un allenamento. Ciò che mi ha fatto più piacere col Como è che l'ho finalmente visto esultare dopo un gol. Mi fa ben sperare".

Quali sono le certezze della Roma?

"So che faremo una grande partita. So che, a prescindere dal risultato, faremo una prova di livello, ci saranno dei particolari che faranno pendere la bilancia da una o dall'altra parte"