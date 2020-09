In campo il terzo turno preliminare di Europa League. Ad affrontare i rossoneri nei playoff saranno i portoghesi, che hanno eliminato ai rigori il Besiktas. Vince il Tottenham, che non riscontra problemi sul campo dello Shkendija. Tutti i risultati

Terzo turno di Europa League che si è concluso con la vittoria del Milan e non solo. Il prossimo avversario dei rossoneri sarà il Rio Ave: la squadra portoghese, che ha terminato al quinto posto l'ultimo campionato, ha battuto ai calci di rigore il Besiktas. Fatali per i turchi gli errori dal dischetto di Welinton e Larin. Fuori i francesi dello Stade de Reims, ko con gli ungheresi del Fehervar. Nessun problema per Viktoria Plzen, Hapoel Beer Sheva, Copenaghen e Rangers, che rifilano un tris rispettivamente a SonderjyskE, Motherwell, Gliwicee e Willem II. Goleade per Malmoe, Psv, Klaksvik e Lask. Vince anche il Tottenham, che ne fa tre allo Shkendija.