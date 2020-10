2/22

YOUNG BOYS, LA FORMAZIONE TIPO. Modulo ben collaudato per gli svizzeri, autori di un ottimo avvio stagionale in scia con i risultati della passata stagione. 4-4-2 classico, con poche varianti tra una partita e l'altra: Garcia e Hefti sono i terzini, Lefort e Camara i centrali davanti al portiere Von Ballmoos. A centrocampo due esterni molto offensivi come Ngamaleu e Sulejmani, utili anche in caso di cambio modulo, con Fassnacht che supporta la punta Nsame. Lustenberger, nato difensore, è stato impiegato in queste partite da mediano