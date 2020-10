Milan

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, a Sky Sport:

"Ci sono rotazioni stasera per avere forze fresche in una competizione dove vogliamo andare avanti. Partita difficile contro lo Sparta, primo in patria: ci vorrà il miglior Milan. Il rinnovo di Donnarumma? E' un discorso che stiamo affrontando con lui e il suo agente in maniera serena: c'è la volontà di prolungare e di farlo senza fretta, ma è un obiettivo che vogliamo ottenere. Il ruolo del difensore centrale poteva essere un'emergenza, vedremo come arriveremo a gennaio recuperando Gabbia e Musacchio. Opportunità per rinforzarci, vedremo. Tonali? Lo vedo bene, ha bisogno di giocare con continuità dopo essere stato fermo. Davanti a lui Bennacer e Kessié stanno facendo benissimo, ma siamo sereni per il suo inserimento. Acquisire consapevolezza arriva coi risultati e tenendo testa alle big: vogliamo dare continuità senza fissare nessun limite"